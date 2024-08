Parco Regionale del Partenio: Approvate le Linee Guida per il Prelievo Selettivo del Cinghiale

La giunta del Parco Regionale del Partenio ha compiuto un passo significativo nell’ambito della gestione faunistica, approvando le “Linee guida e criteri per l’attuazione dei piani di prelievo selettivo del cinghiale” all’interno dell’area protetta. Questa decisione rende il Parco del Partenio la prima, e attualmente unica, area protetta in Italia a dotarsi di uno strumento così dettagliato e cruciale per la programmazione e l’implementazione di piani di prelievo selettivo.

Questo nuovo regolamento fornirà una base solida per l’attuazione di piani di prelievo, sia ordinari che straordinari, necessari per gestire in modo sostenibile la popolazione di cinghiali nel parco. La presenza di questi animali ha infatti sollevato preoccupazioni per l’equilibrio dell’ecosistema e per i danni che possono causare all’agricoltura e alla biodiversità locale.

L’approvazione delle linee guida rappresenta un traguardo importante per il Parco del Partenio, sottolineando l’impegno dell’ente nel garantire una gestione responsabile e attenta della fauna selvatica. Questo strumento permetterà di affrontare in modo più efficace le sfide legate alla presenza dei cinghiali, assicurando al contempo la tutela dell’ambiente e delle attività umane all’interno del parco.