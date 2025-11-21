Monteforte, De Falco chiude la campagna elettorale: “Contenuti, soluzioni e responsabilità. Così vogliamo governare il Paese”

«Così come abbiamo iniziato, così vogliamo finire – ha dichiarato De Falco – con una campagna elettorale fatta di contenuti, di idee chiare e di un progetto costruito su basi solide. Abbiamo portato avanti una visione nuova di Paese, una visione che vogliamo realizzare con competenza, concretezza e responsabilità. Non ci siamo limitati a fare proposte: abbiamo indicato anche le soluzioni per metterle in pratica».

Nel corso del comizio finale della campagna elettorale, la lista Scegliamo Monteforte ha affrontato tutti i temi centrali per il futuro della comunità.

De Falco ha ricordato il piano di recupero del centro storico del quartiere Tuoro, un intervento strategico che prevede la creazione di una nuova piazza e di un rinnovato luogo di aggregazione capace di valorizzare la vitalità del quartiere.

Ampio spazio è stato dedicato ai temi ambientali: «La biodiversità va salvaguardata, è un patrimonio che appartiene a tutti» ha ribadito il candidato, sottolineando le proposte per la tutela delle aree montuose e per una gestione sostenibile del territorio.

Tra i punti centrali anche il rilancio turistico, costruito sulla posizione strategica di Monteforte: «Siamo a pochi chilometri da Napoli e da Avellino. Monteforte è la porta dell’Irpinia, un crocevia naturale dell’area vasta. Dobbiamo valorizzare ciò che abbiamo».

Uno dei temi più sentiti dai cittadini, la crisi idrica, è stato affrontato in maniera diretta: «Abbiamo spiegato come intendiamo risolvere, con interventi precisi e realizzabili, un problema che da anni mette in difficoltà le famiglie montefortesi».

Il candidato ha sottolineato anche l’importanza del sociale: «Vogliamo un’amministrazione vicina agli ultimi, capace di ricostruire una comunità attraverso eventi, inclusione e valorizzazione dei quartieri. Nessuna zona deve essere lasciata sola: recupereremo San Martino, potenzieremo Alvanella e daremo risposte concrete ovunque».

Sul fronte urbanistico, De Falco ha ricordato la proposta riguardante Molinelle, dove verrà realizzata una viabilità alternativa, fondamentale per migliorare sicurezza e mobilità.

«E non per ultimo – ha concluso – il decoro urbano. È una nostra priorità assoluta. Decoro e sicurezza saranno i capisaldi del nostro modo di amministrare. Monteforte deve tornare a essere un Paese curato, ordinato e vivibile».

La lista Scegliamo-Monteforte chiude così una campagna elettorale basata sulla concretezza, rivolgendo ai cittadini l’invito a scegliere un progetto che punta a costruire un futuro solido e condiviso per l’intera comunità.