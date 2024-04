100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle – Compie gli anni Angelo Buono

Oggi è il giorno speciale per Angelo Buono che festeggia il compleanno.

Buon compleanno, Papà! È incredibile come questo giorno sembrasse così lontano e, invece, eccolo arrivato!

La discrezione che ti contraddistingue ti porta a preferire sempre la penombra rispetto alla prima scena, ma oggi non vogliamo rinunciare a metterti sotto i riflettori. Oggi raggiungi un traguardo importante e noi non possiamo fare altro che gioire accanto a te e essere grati a Dio per la meravigliosa famiglia che ci ha donato.

Ogni giorno ti prendi cura di noi con premure e infinite attenzioni, ricoprendo mille ruoli come solo tu sei in grado di fare.

Non smetteremo mai di ringraziarti: grazie per averci insegnato i valori giusti, per averci fatto capire che spesso è meglio dire una parola in meno che una di troppo, che è meglio fare finta di niente e sorvolare piuttosto che far scoppiare una guerra. Grazie perché il tuo amore è gratuito e disinteressato, e lo doni senza limiti a chi lo merita davvero.

Siamo fieri di avere un genitore e un amico come te che, insieme a mamma, ci mostra giorno dopo giorno cosa conta davvero nella vita. Se siamo diventati le persone che siamo, lo dobbiamo a voi.

Buon 70° compleanno!

Ti vogliamo bene!

Liliana, Saverio, Alfonso, Gerardina, Julia, Michele ed il piccolo Angelo

Auguri da Binews