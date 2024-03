100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle (AV), compie gli anni il Sindaco Simone Rozza.

Festeggia oggi, sabato 16 marzo 2024, il compleanno Simone Rozza da Quadrelle. Gli auguri speciali gli giungono dalla moglie Nunzia.

In questo giorno speciale, desidero farti gli auguri più affettuosi per il tuo compleanno! Che questa giornata sia colma di gioia, amore e sorprese meravigliose. Grazie per essere la luce della mia vita, il mio compagno prezioso in ogni avventura. Il nostro viaggio insieme è stato un regalo inestimabile, e non vedo l’ora di condividere tanti altri momenti indimenticabili con te.

Ti amo più di quanto le parole possano esprimere, e sono grata ogni giorno per la tua presenza accanto a me. Che questo nuovo anno ti porti felicità, successo e tutto ciò che desideri. Buon compleanno, amore mio!

Auguri anche dalla redazione di Binews.