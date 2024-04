100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle (AV), compie gli anni Giovanni Napolitano.

Festeggia oggi, martedì 9 aprile 2024, il compleanno Giovanni Napolitano da Quadrelle.

Presidente Giovanni,

In occasione del tuo compleanno, il direttivo e tutti i soci del Circolo Il Ritrovo di Quadrelle si uniscono per farti pervenire i più sinceri auguri!

La tua presenza nel nostro circolo è una fonte costante di gioia e ispirazione. Con il tuo impegno, la tua generosità e il tuo entusiasmo, hai contribuito a rendere il nostro ambiente un luogo accogliente e vibrante, ricco di amicizia e solidarietà.

Ogni volta che ci riuniamo, tu porti con te un sorriso contagioso e un’energia positiva che illumina le nostre giornate. Siamo grati per la tua amicizia e per tutto ciò che fai per arricchire le nostre vite.

Che il tuo compleanno sia un momento speciale, colmo di felicità, amore e grandi sorprese. E che i tuoi giorni futuri siano ricchi di successo, realizzazione personale e tante soddisfazioni.

Auguri di cuore, Giovanni! Possa questa giornata essere solo l’inizio di un anno straordinario per te, all’insegna della gioia e della realizzazione dei tuoi sogni.

Con affetto e stima,

Il Direttivo e tutti i Soci del Circolo Il Ritrovo di Quadrelle.

Auguri anche dalla redazione di Binews.