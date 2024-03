100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle (AV), compie gli anni Andrea Acierno.

Festeggia oggi, domenica 31 marzo 2024, gli auguri Andre Acierno da Quadrelle.

Caro Andrea,

In occasione del tuo compleanno, vogliamo farti pervenire i nostri più affettuosi auguri! Che questa giornata sia ricca di gioia, sorrisi e momenti indimenticabili, proprio come sei tu per noi. Tua moglie Filomena, i tuoi figli Carlo e Marco, ti abbracciano calorosamente e ti augurano un anno nuovo pieno di soddisfazioni, successi e felicità. Che tu possa continuare a irradiare il tuo splendido spirito e a ispirare coloro che ti circondano.

Buon compleanno, Andrea!

Auguri anche dalla redazione di Benews.