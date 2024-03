Baianese: Inaugurazione della nuova sede della confraternita Misericordia. Un’Occasione di Crescita e Convivialità

La Confraternita Misericordia del Baianese ha il piacere di estendere un caloroso invito a tutti per partecipare all’inaugurazione della loro nuova sede il prossimo 9 aprile 2024, alle ore 19:00, a Mugnano del Cardinale (AV), situata in via Casa Canonico 2/a. Questo evento rappresenta un momento significativo non solo per la confraternita stessa ma anche per l’intera comunità.

L’inaugurazione sarà un’occasione non solo per tagliare il nastro e aprire ufficialmente le porte della nuova sede, ma anche per celebrare e condividere con le istituzioni e altre misericordie del territorio un momento di crescita e convivialità. Sarà un momento di confronto e di costruzione di reti, fondamentale per il lavoro di solidarietà e supporto che la Confraternita Misericordia del Baianese svolge nel territorio.

Il Presidente Vincenzo Caruso e il Vice Presidente Fulvio Litto, anche Assessore del Comune di Mugnano del Cardinale, saranno presenti per accogliere gli ospiti e guidarli attraverso questo nuovo capitolo nella storia della Confraternita. La presenza delle istituzioni e delle altre misericordie del territorio sottolinea l’importanza del lavoro di collaborazione e di solidarietà che caratterizza il lavoro di queste organizzazioni.

La nuova sede rappresenta non solo uno spazio fisico, ma anche un luogo di incontro e di attività dedicate alla comunità del Mandamento di Baiano. Sarà un punto di riferimento per coloro che cercano aiuto, conforto o supporto, oltre che un centro di organizzazione e coordinamento delle attività della Confraternita.

L’inaugurazione della nuova sede della Confraternita Misericordia del Baianese è un evento aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e contribuire alla costruzione di una comunità più solidale e inclusiva. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questo momento speciale e per continuare a lavorare insieme per il bene comune.

(Andrea Salvatore Guerriero)