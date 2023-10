100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle (AV), compie 75 anni Annunziata Guerriero.

Festeggia oggi, Domenica 15 ottobre 2023, 75 anni Annunziata Guerriero da Quadrelle.

Carissima Nunzia, In questo giorno speciale, vorrei dedicarti gli auguri più affettuosi e sinceri. Questo momento della tua vita è davvero unico e speciale, e sono certo che la tua nuova situazione ti renderà più forte e determinata, fornendoti la forza necessaria per affrontare tutte le sfide che la vita ti riserva. Oggi, le tue sorelle, i tuoi cognati e tutti quei meravigliosi nipoti che ami così tanto, attendono con ansia il momento di poterti abbracciare e condividere con te la gioia di questo compleanno. Sappi che tra le sorelle sei la mia preferita, e sono grato per tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme. Hai svolto un ruolo fondamentale nella mia vita, soprattutto nei momenti di difficoltà, e per questo il mio amore per te è cresciuto sempre di più. Sei la migliore sorella che avrei mai potuto desiderare. Oggi, desidero augurarti un compleanno magnifico. Voglio che tu sappia che, nella tua attuale delicata situazione, puoi sempre contare su di me per aiutarti a rialzarti, proteggerti e ricambiare tutto quello che hai fatto per me durante tutta la mia vita.