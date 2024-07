100 DI QUESTI GIORNI. Pollena Trocchia (NA), compie gli anni Annamaria Romano

Compie gli anni una vera forza della natura… una persona umile ma impegnata nel sociale di Pollena, ambasciatrice della cultura, sempre attiva per aiutare il prossimo. Oggi vogliamo augurargli di non abbattersi mai… continua così. Sei per noi un punto di forza, un punto di riferimento. Dal profondo dei nostri cuori, augurissimi di buon compleanno Annamaria Romano, da Giuseppe Casoria, Felicia Nappi, Carmen Rosalba, Vito Argentieri, Virgy e Antonio, Pesce Angelo, Casoria Ilenia e la piccola Giulia.