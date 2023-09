Festeggia il compleanno Francesco Casalino di Pado del Vallo di Lauro. Ecco gli auguri speciali: “15 anni fa, in un bellissimo giorno come quello di oggi, nacque il bambino più bello che ha reso la nostra vita bellissima, e con molto orgoglio ti facciamo in questo giorno i migliori auguri per la tua vita. Tantissimi auguri amore nostro, da: Zia Maria, Rosa, Annarita e Pasqualina”.