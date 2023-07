100 DI QUESTI GIORNI. Paesi Vesuviani – Laurea per Michele Colella

“Hai raggiunto un grande traguardo, ti sei laureato brillantemente e da oggi percorrerai nuove strade. Credi sempre in te stesso e ogni tuo sogno si realizzerà”.

Gli auguri di oggi vanno al dott. Michele Colella che ha conseguito la laurea magistrale in “Strategic management” presso l’ università Luiss-Guido Carli, con una tesi in gestione dei processi commerciali e delle reti di vendita -strategia omnichannel applicata al settore dell’abbigliamento – il caso Moncler’. Al neo laureato e ai suoi genitori Walter e Angela vanno gli auguri da parte di Lucia e Alessandro. La redazione di Binews si associa.