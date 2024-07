100 DI QUESTI GIORNI. Katia Russo di Sperone consegue la Laurea in Filologia Moderna presso l’Università degli Studi di Salerno

La famiglia di Katia ha espresso con gioia e orgoglio i propri auguri. I genitori, i nonni, la sorella e il fratello hanno voluto celebrare questo significativo successo, sottolineando il costante impegno e la determinazione che Katia ha mostrato durante il suo percorso accademico.

La laurea in Filologia Moderna rappresenta una tappa fondamentale per Katia, aprendo nuove opportunità nel campo degli studi umanistici e consentendole di approfondire ulteriormente la sua passione per la letteratura e la linguistica. La comunità di Sperone si unisce ai festeggiamenti, riconoscendo in Katia un esempio di dedizione e eccellenza accademica.

Congratulazioni a Katia Russo per questo straordinario traguardo e un augurio di successi futuri nella sua carriera professionale e accademica.