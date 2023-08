100 DI QUESTI GIORNI. Il nostro direttore Felice Siniscalchi compie gli anni. Gli auguri della redazione

Nella nostra consueta rubrica “100 DI QUESTI GIORNI” irrompiamo in tarda notte con l’augurio speciale al nostro Direttore Editoriale Felice Siniscalchi. Oggi, 3 agosto, il nostro caro Direttore festeggia il suo 55°esimo compleanno e dieci di questi trascorsi insieme a voi con l’informazione di Binews.

Ci sarebbe tanto da dire ad una persona che ha fatto della professionalità e dell’onestà il suo stile di vita. Sempre presente nei momenti di difficoltà e di buio ed instancabile lavoratore che ha investito parte della sua vita nel progetto di questo quotidiano online.

A te Caro Direttore, l’augurio di trascorrere una giornata ricca di felicità, tranquillità e di gioia e se ci riesci per un giorno di stare in silenzio stampa, sappiamo cosa impossibile. La tua redazione.