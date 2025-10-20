Mercogliano ospita la XV edizione del Premio Fotografico “Il Flauto d’Argento”

Sarà ospitata dalla città di Mercogliano la XV edizione del Premio fotografico alla carriera “Il Flauto d’Argento” promossa dalla FIAF Campania nell’ambito del Mese della Fotografia in Campania, con il patrocinio del comune di Mercogliano ed il sostegno della Pro Loco.

Il prestigioso Palazzo Abbaziale di Loreto aprirà le sue porte, i prossimi 24 e 25 ottobre, ad una due giorni dedicata all’arte e alla cultura.

Il programma prevede venerdì 24 ottobre , con inizio alle ore 18:00, un incontro di presentazione di un catalogo fotografico appositamente prodotto per l’occasione, il dibattito con i giornalisti e gli appassionati, la presentazione del premiato della XV edizione, Manoocher Deghati fotografo franco-iraniano di fama internazionale. La cerimonia di premiazione, alla presenza anche delle autorità, sarà moderata dalla Dott.ssa Sara Carbone, docente e mediatrice linguistica.

Sabato 25 ottobre alle ore 16:30 si terrà, sempre al Palazzo Abbaziale di Loreto, la presentazione del libro autobiografico del premiato, scritto dalla moglie Ursula Janssen. Modererà l’incontro con l’autore la Dott.ssa Claudia Ioan, Direttrice del Dipartimento Didattica e Giovani FIAF.