100 DI QUESTI GIORNI. Bassano del Grappa (VI) / Quadrelle (AV), compie gli anni Anna Maria Guerriero.

Festeggia oggi, martedì 09 aprile 2024, il suo compleanno Anna Maria Guerriero.

Carissima Anna Maria,

In questa giornata così speciale, vogliamo inviarti gli auguri più affettuosi da Bassano del Grappa, direttamente dal cuore di tuo marito Enzo, dai tuoi figli Nazario e Alessandra, dai tuoi adorabili nipoti Sara, Noemi, Linda e Anna, inoltre da Lisa e Giulio. Ma non è finita qui, perché tutte le tue sorelle da Quadrelle e il tuo caro fratello Salvatore vogliono farsi sentire con tutto il loro affetto in questo giorno così importante per te.

Che questa giornata sia colma di gioia, amore e felicità, che tu possa sentirti circondata dall’affetto di coloro che ti vogliono bene e che ogni momento sia un ricordo prezioso da custodire nel cuore.

Auguri da tutti noi di Binews