100 DI QUESTI GIORNI. Avellino, hanno promesso di unirsi in matrimonio Fatima Esposito e Gianluigi Mamone

Questa mattina i giovani Fatima Esposito e Gianluigi Mamone, con celebrazione al Comune di Avellino affidata al sindaco Gianluca Festa, hanno promesso di unirsi in matrimonio, alla presenza dei genitori della futura sposa, papà Aniello, mamma Maria Vittoria De Feo e dei fratelli Giovanni e Gloria, e genitori del futuro sposo, papà Salvatore, mamma Carolina Argenio e le sorelle Samantha e Simona.

Un augurio speciale da parte di Giovanni Esposito emozionato per la promessa della sorella: “Questo giorno segna l’inizio del coronamento di una storia che parte da lontano e non avrà mai fine. Siete e sarete una bellissima coppia. Tanti auguri per una vita ricca di amore e di felicità”.