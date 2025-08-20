100 DI QUESTI GIORNI. Avellino è nata la piccola Chiara Mariani

Grande gioia per i genitori Rodolfo Mariani e Federica Iannacone: il 19 agosto 2025, presso la Casa di Cura “Malzoni” di Avellino, è venuta alla luce la loro bambina, Chiara.
Un momento di immensa felicità che ha riempito di emozione la giovane famiglia, pronta a stringere tra le braccia il nuovo tesoro di casa.
La nascita di Chiara porta con sé l’augurio di una vita serena, ricca di amore, salute e sogni da realizzare.
Ai genitori e alla piccola vanno i più affettuosi auguri da parenti, amici e da tutta la comunità.