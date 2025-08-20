Forino (Av): Grande partecipazione di pubblico all’esposizione artistica di Lina Speciale in occasione del “Sera Passaie” Festival Forino

In concomitanza con il Sera Passaie Festival di Forino, tenutosi nella cittadina irpina dal 16 al 19 agosto, i numerosi visitatori accorsi hanno avuto modo, tra l’altro, di ammirare diverse opere d’arte esposte dalla pittrice Lina Speciale.

Tante persone hanno piacevolmente apprezzato le produzioni artistiche di Lina, tra cui anche il maestro e pittore Enzo Angiuoni. Tra i suoi stili, la pittrice ha deciso di mettere in mostra il bianco e nero, stupefacente e sensazionale, come lo è questa artista poliedrica e autodidatta, perfezionatasi con vari maestri dell’operante Scuola napoletana, romana e fiorentina. Sorprendenti sono le sue vere e proprie opere d’arte, esposte in diverse gallerie italiane, come la Galleria Umberto I di Napoli e la Galleria del Principe, per citarne alcune.

Le stesse figurano in collezioni private in Italia e all’estero, oltre che in prestigiosi cataloghi di Arte Moderna della Mondadori. Si potrebbe dire davvero tanto di Lina, pittrice classica e impressionista, la quale predilige paesaggi naturali, nudi femminili, composizioni floreali e paesaggi, lavori caricati di colori intensi, vivaci e brillanti, caratterizzati da uno stupefacente realismo dell’immagine.

Numerosi sono i riconoscimenti che costellano l’importante carriera artistica di questa pittrice. Tra gli ultimi si ricorda il Premio Letterario Artistico Padre Pio di Salerno – X Edizione (Premio della Critica). Dal 2022 ha assunto il ruolo di Cavaliere presso l’Associazione San Giorgio in Gorizia e di Dama di Solidarietà presso la Federico II di Napoli.

Daniele Biondi