Somma Vesuviana, il Palio che unisce storia e popolo: in arrivo la XXXIII edizione

La città ai piedi del vulcano si prepara a vivere uno dei momenti più identitari del suo calendario culturale. Dal 12 al 14 settembre 2025 andrà in scena la XXXIII edizione del Palio di Somma Vesuviana, manifestazione che, anno dopo anno, intreccia rievocazione storica, fede popolare e tradizione ludica. Il tema scelto per questa edizione è emblematico: “La Somma speranza”, un invito a rileggere il passato per proiettarsi nel futuro con fiducia e coesione.

Il Palio non è solo spettacolo, ma rito collettivo. I rioni storici del paese – Prigliano, Castello, Casamale, Margherita, Starza Mercato, Carmine, Costantinopoli e Santa Maria del Pozzo – si sfideranno nei giochi popolari che hanno fatto la storia della festa: dalla corsa nei sacchi al palo di sapone, dal tradizionale curuoglio al tiro alla fune, senza dimenticare la corsa con i chirchio e la rottura della pignatta. Competizioni che, più che gare, sono pretesto di condivisione e memoria comunitaria.

Organizzato dal Centro Vita, con il supporto di enti e associazioni locali, il Palio è riuscito a conquistare negli anni un prestigioso riconoscimento istituzionale: due Medaglie della Presidenza della Repubblica, a testimonianza del suo valore culturale e sociale.

Per Somma Vesuviana il Palio è identità, radici e orgoglio. Nei giorni della festa, la città si trasforma in un grande teatro a cielo aperto dove sacro e profano si incontrano, e dove il presente dialoga con le radici contadine e popolari di un territorio che non smette di raccontarsi.

Un appuntamento che richiama ogni anno centinaia di visitatori e che anche stavolta promette di fondere storia, emozione e spirito di comunità in una tre giorni di intensa partecipazione.