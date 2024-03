100 DI QUESTI GIORNI. Avella, compie 70 anni Michele Larizza. Gli auguri

Oggi, sabato 23 marzo 2024, è un giorno speciale per Michele Larizza di Avella, che festeggia il suo settantesimo compleanno. Dopo una lunga e gratificante carriera presso la “Lima Sud” di Avellino, Michele ha finalmente raggiunto il meritato traguardo della pensione e ora trascorre le sue giornate circondato dall’amore della famiglia.

Michele è un uomo amato e rispettato dalla sua comunità e dalla sua famiglia. La sua dedizione al lavoro e il suo impegno costante gli hanno permesso di raggiungere numerosi successi nella sua carriera professionale. Da qualche anno dopo aver dedicato tanti anni al lavoro, può finalmente godersi il tempo libero con coloro che ama di più.

Uno dei grandi piaceri di Michele è trascorrere del tempo con la sua adorabile nipotina Rubina, che ha solo 19 mesi. La sua dolcezza e vivacità portano gioia e felicità nella vita di Michele, che trova grande soddisfazione nel vederla crescere e svilupparsi ogni giorno.

In occasione del suo settantesimo compleanno, Michele riceve gli auguri affettuosi di sua moglie Giuditta, della cognata Rubina, dei figli, dei generi, delle nuore e naturalmente della piccola nipotina Rubina. Questi auguri sono il riflesso dell’amore e della gratitudine che la sua famiglia prova nei suoi confronti, per tutto ciò che ha fatto e continua a fare per loro.

Michele Larizza è un esempio di dedizione, sacrificio e amore familiare. Il suo settantesimo compleanno è un momento per celebrare non solo la sua vita, ma anche l’incredibile legame che ha con coloro che lo circondano. Auguriamo a Michele tanta felicità, salute e serenità per gli anni a venire. Buon compleanno Michele anche dalla redazione di Binews!