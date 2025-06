100 DI QUESTI GIORNI. Avella, auguri a Salvatore Sangermano per i suoi 18 anni

“Tu sei tutto per me. Non dimenticartelo mai, amore mio.”

Con queste parole cariche di amore, emozione e profonda gratitudine, Caterina Caruso celebra oggi un traguardo speciale nella vita del figlio, Salvatore San Germano, che compie 18 anni.

Un messaggio che va oltre il semplice augurio: è una lettera d’amore, un tributo sincero di una madre al figlio che l’ha resa donna, forte, resiliente, e piena di speranza. Le sue parole parlano di sacrifici, di notti insonni, di scelte fatte col cuore – tutte mosse da un amore incrollabile, quello che solo una madre può provare.

“Ti parlerò dei miei sacrifici. E non perché voglio che tu ti senti indebito… ma perché voglio farti capire che in ogni singola scelta che ho preso, ci ho messo tutto l’amore che per te mi scoppia nel cuore.”

Con questa dedica, Caterina non solo racconta un pezzo del suo percorso di madre, ma fa anche un dono prezioso a Salvatore: la consapevolezza che dietro ogni gesto, ogni rinuncia e ogni difficoltà affrontata, c’è stato sempre e solo l’amore per lui. Un amore che non chiede nulla in cambio, se non la felicità del proprio figlio.

Oggi Salvatore entra ufficialmente nell’età adulta. E lo fa con alle spalle un patrimonio immenso: l’amore incondizionato di una madre che ha vissuto ogni giorno guardandolo crescere con orgoglio e dolce nostalgia, desiderando – come ogni genitore – di fermare il tempo per tenerselo ancora un po’ stretto.

“Vederti felice… e sapere che tu stai bene… è la ricompensa più grande che la vita potesse mai darmi.”

Caterina Caruso ha voluto rendere pubblica questa dedica come testimonianza di un legame unico e indissolubile. Perché gli anni passano, i figli crescono, ma certe parole restano per sempre.

A Salvatore, oggi, auguriamo un futuro ricco di sogni realizzati, sorrisi sinceri e traguardi importanti. Con la certezza che, ovunque andrà, porterà con sé questo amore immenso.

Buon 18° compleanno, Salvatore!

Con affetto e commozione, Tutti coloro che ti vogliono bene.