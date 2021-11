Telese Terme (Bn): Sabato prossimo il Prof. Felice Casucci diventerà socio onorario del Rotary Club Valle Telesina

Il Rotary Club Valle Telesina si appresta a vivere un momento emozionante e fortemente voluto dal Presidente Ciro Palma e da tutta la compagine sociale.

Sabato prossimo, nella sala conferenze della cantina sociale La Guardiense, ci sarà l’ingresso, come Socio Onorario del Club, del Professor Felice Casucci, Assessore al Turismo della regione Campania.

“Si tratta di un momento considerevole – sostiene Ciro Palma – avere tra i soci una figura del Sannio così apprezzata, che sta dando prestigio al suo mandato e in maniera egregia sta facendo ripartire il motore del turismo in Campania con tante azioni di rilievo.

“Le sue indubbie capacità – aggiunge il Presidente del Rotary Club Valle Telesina – ancora una volta sono il traino per una azione di alto livello e noi tutti siamo onorati per aver accolto l’invito a diventare socio onorario. Con questa ennesima iniziativa, il nostro sodalizio con le sue azioni mirate, si propone sempre più come riferimento nella rete di associazioni presenti in Valle Telesina e, con il prestigio che il nostro passato può vantare e il service continuo, vogliamo continuare a essere fulcro per una concreta ripartenza del progetto di rivalutazione del nostro territorio “.

La serata dedicata al Professor Felice Casucci continuerà con un convegno in Interclub con i Club Rotary dell’Area Sannio ed altri Club campani, su “Il turismo in Campania e le eccellenze enogastronomiche locali”.

Un tema di grande interesse soprattutto in riferimento alle tante opportunità offerte da una regione ricca di bellezze ambientali, artistiche e paesaggistiche che ben si abbinano ai tanti prodotti della nostra terra che, dopo i danni della pandemia, meritano grande attenzione e una più consona valutazione.

All’incontro, coordinato da Sandro Tacinelli, e dopo i saluti di: Ciro Palma – Presidente Rotary Club Valle Telesina; Dott. Raffaele Di Lonardo – Sindaco Guardia Sanframondi; Dott. Domizio Pigna – Presidente Cantina Sociale La Guardiense; interverranno:

Dott. Salvatore Riccio – Sindaco Sant’Agata dei Goti e Commissario Straordinario Camera Commercio BN;

Dott. Filippo Liverini – Past President Confindustria Benevento;

Dott. Costanzo Iannotti Pecci – Vice Presidente Unione Industriale di Napoli Presidente Onorario FederTerme;

Dott. Elio Mendillo – Amministratore Delegato Gal Titerno e del Distretto Agroalimentare di Qualità della Provincia di Benevento;

Dott. Luigi Barone – Presidente Consorzio ASI Benevento;

Prof. Felice Casucci – Assessore al Turismo Regione Campania;

con le conclusioni affidate al Dott. Massimo Fini – Assistente del Governatore Distretto 2101.

adsense – Responsive – Post Articolo