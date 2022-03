“CRUNCHY”, l’ultima nata de Molini Ambrosio

Presentata recentemente a Napoli da “Legrani”, il mix di farina “Crunchy” di Molini Ambrosio, a cura di Pasquale Ambrosio, quinta generazione dell’azienda Molini Ambrosio.

La famiglia Ambrosio, dal 1886, non ha mai interrotto il legame che la unisce all’arte molitoria; una tradizione secolare, elemento, che caratterizza e contraddistingue la storica azienda. Molini Ambrosio ha un ruolo centrale nello sviluppo del settore molitorio italiano e fornisce ai propri clienti una qualità ed una cura dei prodotti in Italia e nel mondo, grazie ad una forte passione ed ai segreti della lavorazione del grano tenero e duro tramandati con dedizione.

Non si tratta solo di storia e tradizione, la vera forza dell’azienda risiede nell’entusiasmo, nell’impegno e nella soddisfazione di chi, tutti i giorni, sceglie la materia prima, la lavora e consegna il prodotto finito con l’unico obiettivo di soddisfare le esigenze del cliente. Tra le caratteristiche vincenti della Molini Ambrosio, oltre ad offrire a ciascuna categoria di clientela un prodotto appositamente pensato, la presenza di un team di professionisti in grado di aiutare il cliente ad ottenere il miglior risultato possibile facendo proprie le sue esigenze, grazie alla personalizzazione e al supporto post–vendita con i propri tecnici esperti.

I segreti della macinazione classica sono stati rivisitati in chiave moderna da Molini Ambrosio tanto da permettere, dal 1886 ad oggi, il coinvolgimento ed il susseguirsi di ben cinque generazioni.

Grazie alla personalizzazione ed al supporto post–vendita con i propri tecnici esperti Molini Ambrosio offre non solo un prodotto personalizzato in base al cliente, ma si avvale di un team di professionisti in grado di aiutare l’utente finale ad ottenere il miglior risultato possibile facendo proprie le esigenze di ognuno di essi.

«Il prodotto nasce come una sfida per il pizzaiolo napoletano; è giunto il momento che il cliente provi delle nuove consistenze” – ha affermato Pasquale Ambrosio. “La pizza napoletana ha fatto tanta strada ma per il consumatore non ci sono stati grandi cambiamenti. Questo è un input che vogliamo dare al pizzaiolo portando attraverso un’innovazione della degustazione finale».

Le diverse Linee:

– Linea “La Pizza”

Le farine La Pizza sono ottenute da un’accurata selezione di grano, con proprietà ricercate per ottenere le caratteristiche ottimali di lavorazione, nonché purezza e salubrità dei prodotti finiti. Il grano è trattato con cura in tutte le fasi della produzione: pulitura; selezione ottica e decorticazione per eliminare impurità; macinazione tradizionale per conservare tutte le proprietà organolettiche. La macinazione tradizionale a cilindri di ghisa temperata lavora infatti il prodotto a bassa temperatura preservando amidi, proteine e fibre, garantendo caratteristiche sempre costanti del prodotto.

– Linea “Origine”

Origine è la linea di prodotti selezionati per la realizzazione di pizza napoletana, in pala e in teglia. La forte presenza di crusca micronizzata e germe di grano, macinate secondo tradizione a cilindri di ghisa, permette una lavorazione a basse temperature adatta non solo a preservare tutti gli aromi esaltandone i sapori ed i profumi ma soprattutto a garantire che queste caratteristiche siano sempre costanti del prodotto.

– Linea “Farine Zero Zero”

– Linea “Opera”

Opera è la linea di prodotti per la panificazione pensata per incontrare i nuovi gusti dei clienti: uno stile di vita più salutare, gusti diversi e non convenzionali. La materia prima ricercata è garanzia di standard qualitativi elevati nonché depositaria di notevoli benefici nutrizionali, come il basso contenuto di glutine e l’alto contenuto di fibre e vitamine. Ulteriore punto di forza risiede nella facilità di utilizzo che permette all’artigiano di esprimere al meglio la sua creatività.

– Linea “Capolavoro”

Le nuove farine Capolavoro si distinguono per l’elevata costanza qualitativa e l’altissima digeribilità. Sono pensate e concepite per le esigenze dei professionisti del settore alimentare e si distinguono per digeribilità, rendimento e costanza.

La selezione Capolavoro è in grado di soddisfare le richieste di chi punta all’unicità.

– Linea “Farine di Stabia”

Le farine della linea Farine di Stabia sono la gamma che nasce per rispondere e per soddisfare le esigenze professionali quotidiane degli artigiani, fondamentali all’incremento di sapore e qualità per i tuoi prodotti. Le farine selezionate della linea Farine di Stabia sono adatte per un vasto impiego d’uso e sono molto apprezzate per la loro facilità d’utilizzo, che permette di esprimere al meglio la creatività negli impasti.

– Linea “Giallo Oro” – Semola e Semola Rimacinata

Sono ottenute da una accurata selezione e trattamento del grano duro. Tutte le fasi della produzione sono eseguite con eccellenza. Pulitura e selezione ottica a colori eliminano tutti gli elementi estranei al grano e chicchi imperfetti. La macinazione lenta con tre passaggi di decorticazione lavora il prodotto sempre a bassa temperatura preservando amidi e proteine e garantisce una calibrazione ottimale e costante della granulometria. Il risultato dopo la lavorazione è un prodotto finito dal colore sempre vivo, GialloOro.

