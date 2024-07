Tutto Pronto per la Seconda Edizione de “La Natura in Festa tra Musica e Sapori” a Pollena Trocchia

Tutto pronto per l’appuntamento di domani con la seconda edizione de “La natura in festa tra musica e sapori”, ospitata presso i Conetti vulcanici del Carcavone di Pollena Trocchia a partire dalle ore 18:00. In occasione dell’evento, a ingresso libero e gratuito, è stato predisposto anche un apposito servizio navetta con partenza dal parcheggio di via Esperanto, una delle due aree parcheggio pensate per l’evento, insieme a quella di via Alveo Pollena, a ridosso dell’ingresso della manifestazione. Ricco il programma de “La natura in festa”: si comincia con l’escursione guidata alle peculiari piccole strutture vulcaniche di forma conica della zona a monte di Pollena Trocchia, escursione arricchita da interventi di poesia performativa grazie alla collaborazione di “Poesia è…Rinascenza”, rassegna di arte curata da Melania Mollo e Giuseppe Vetromile. Alle 19 l’apertura degli stand delle aziende agricole del territorio (Tenuta Manna, Azienda Agricola Di Gennaro Anna, La Fattoria di Doda, Caseificio La Pagliara, Basile Vini, MonteSommaVesuvio, Oleificio Punzo), con possibilità di degustare i loro prodotti grazie alle preparazioni dal vivo sul posto di Villa Egea Eventi. Alle 21, dopo i saluti istituzionali, l’atteso concerto dal vivo di Raoul & Swing Orchestra, con il loro inconfondibile stile che si ricollega a quello delle big orchestra che accompagnavano “crooner” come Frank Sinatra, Dean Martin, Michael Bublè, Barry White. «“La natura in festa tra musica e sapori” vuole valorizzare il territorio e le sue ricchezze, offrendo una vetrina alle aziende agricole locali, che potranno presentare la loro storia e i loro prodotti dinanzi all’ampio pubblico che si riunirà in uno degli scenari più incantevoli di Pollena Trocchia per divertirsi e dare il benvenuto all’Estate» hanno detto Carlo Esposito e Francesco Pinto, rispettivamente sindaco di Pollena Trocchia e vicesindaco con delega a valorizzazione del territorio, eventi ed attività produttive.