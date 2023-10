TORRE DEL GRECO: Evade dai domiciliari e minaccia l’ex moglie. 38enne arrestato dai Carabinieri

Un 38enne è in strada, a pochi passi dalla sua abitazione. I carabinieri conoscono bene il suo volto, è ai domiciliari.

L’uomo non si perde d’animo, c’è un errore. Il suo nome è un altro. I militari della sezione radiomobile di Torre del Greco non si fanno prendere in giro e gli stringono le manette ai polsi. Non solo evasione tra i reati ipotizzati. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 38enne aveva lasciato casa per raggiungere l’ex moglie davanti ad un salone di bellezza. L’aveva minacciata, per motivi ancora poco chiari.

L’uomo è finito nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.