Giro d’Italia 2024: la Campania ancora tra le regioni protagoniste.

Il Giro d’Italia torna in Campania con tre bellissime tappe. Domenica 12 maggio, ci sarà la partenza da Avezzano con arrivo a Napoli. Verranno attraversati i Campi Flegrei, il Parco Archeologico di Cuma, Bacoli e Pozzuoli, per giungere sul Lungomare di Napoli, in via Caracciolo, dove sarà disputata la volata finale. Dopo il riposo di lunedì 13, ci sarà la partenza da Pompei martedì 14 maggio. Sara’ una tappa ricca di storia, si attraverserà la città di Poggiomarino, che ospita Il Parco Archeologico Naturalistico di Longola, Palma Campania, la città del Carnevale e delle Quadriglie, raggiungendo Nola la città dei Gigli patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO,

e Cimitile con le sue Basiliche Paleocristiane. La tappa proseguirà verso il Sannio per giungere a Bocca della Selva (Cusano Mutri), per un arrivo in salita con una scalata di diciotto chilometri, di cui gli ultimi sei con pendenza costante al 7%.Mercoledì 15 ad entrare nella storia della corsa rosa sarà il piccolo centro Fortorino di Foiano di Val Fortore con la tappa che giungerà dopo 203 km a Francavilla al Mare in provincia di Chieti. (Alessandro Siniscalchi).