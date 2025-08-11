Terzigno in lutto per la scomparsa di Don Salvatore Di Giuseppe

Terzigno piange la perdita di Don Salvatore Di Giuseppe, guida spirituale che per anni ha dedicato la sua vita e il suo ministero alla comunità locale con amore, dedizione e instancabile impegno pastorale.

Il Sindaco Francesco Ranieri, l’Amministrazione Comunale e l’Assessore Domenico Auricchio, uniti all’intera cittadinanza, hanno espresso profonda gratitudine per il servizio svolto dal sacerdote, sottolineando il suo costante esempio di vita e la capacità di essere un punto di riferimento per i fedeli.

“Don Salvatore è tornato alla Casa del Padre – si legge nel messaggio istituzionale – ma il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Ci stringiamo con commozione al dolore dei familiari, dei fedeli e della comunità parrocchiale, certi che il suo operato continuerà a ispirare il nostro cammino.”

La figura di Don Salvatore Di Giuseppe resterà impressa nella memoria di Terzigno come simbolo di fede, altruismo e vicinanza al prossimo, valori che ha saputo trasmettere con parole e gesti concreti fino all’ultimo giorno.