Roccarainola – Incendio in montagna: appello ai volontari

Roccarainola (NA) – Un vasto incendio sta devastando, dal pomeriggio di oggi, le montagne di Roccarainola. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero di origine dolosa. Il fuoco si sta rapidamente propagando e la situazione, già critica, rischia di peggiorare nelle prossime ore.

Le autorità locali e i volontari del territorio lanciano un appello urgente alla cittadinanza: chiunque possa offrire supporto è invitato a unirsi alle operazioni di aiuto.

Il ritrovo è fissato per domani mattina presso il parcheggio del Museo di Roccarainola.

“L’orario indicativo di partenza è alle 7:00 – spiegano i coordinatori –. Sarà presente personale qualificato che guiderà i volontari all’interno della foresta. Gli orari definitivi verranno comunicati in serata.”

Gli organizzatori raccomandano a tutti i partecipanti di presentarsi con abbigliamento adeguato (scarponi, pantaloni lunghi, guanti) e di portare acqua, sottolineando che le operazioni saranno svolte in sicurezza e sotto la guida di esperti.

La comunità di Roccarainola si stringe attorno alla sua montagna, patrimonio naturalistico e simbolo identitario, nella speranza di fermare le fiamme e limitare i danni di un gesto che ha tutte le caratteristiche di un atto criminale.