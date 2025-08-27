NAPOLI: parkour tra i tetti di Secondigliano. Carabinieri catturano 37enne, ricercato da quasi 200 giorni

Non ha raggiunto la cifra tonda dei 200 giorni, ma si è fermato a 195. Tanto è durata la fuga di Felice Gammella, 37 anni, originario di Sant’Anastasia, rintracciato e arrestato dai Carabinieri della locale Stazione dopo mesi di irreperibilità.

Agli inizi del 2025, Gammella aveva violato la misura della detenzione domiciliare ed era sparito. Due le ordinanze emesse a suo carico dalle Procure di Salerno e Nola, rimaste senza notifica. Le accuse: estorsione aggravata e danneggiamento, reati commessi nel 2023.

La fuga tra i tetti

Il blitz decisivo è scattato nelle scorse ore a Secondigliano, dove il 37enne si nascondeva nell’abitazione di una conoscente. I militari, in coordinamento con la stazione locale, hanno cinturato l’edificio.

Alla vista delle divise, Gammella ha tentato un’ultima, spettacolare fuga: piuttosto che consegnarsi, ha scelto di saltare da un tetto all’altro, in una sorta di parkour disperato tra i solai delle palazzine circostanti. Una corsa rischiosa, durata pochi minuti, che si è conclusa con l’arresto: i carabinieri avevano ormai chiuso ogni via di scampo.

Il trasferimento in carcere

Bloccato e ammanettato, Felice Gammella è stato condotto in caserma e successivamente trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Con la cattura del 37enne si chiude così una lunga latitanza iniziata a gennaio, seguita con attenzione dalle procure competenti e dalla comunità di Sant’Anastasia, che torna ora a tirare un sospiro di sollievo.