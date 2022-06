Visciano, il sindaco vara la nuova giunta. Domani il primo consiglio comunale con la festa di insediamento

A poco più di due settimane dalla proclamazione del neo sindaco, a Visciano il primo cittadino Sabatino Trinchese vara la nuova giunta. Ad entrare nell’esecutivo Francesco Acierno (con delega alla sicurezza e alla cultura del territorio); Paola Corbisiero (con delega al walfare e alla comunità solidale); Maddalena Lombardo (con delega alle politiche turistiche e allo sviluppo economico); Sabatino Castaldo (con delega all’agricoltura e alla pianificazione territoriale).

L’ufficialità ci sarà domani, venerdì primo luglio, nel corso del primo consiglio comunale fissato per le ore 16.00.

Seguirà, poi, il tradizionale corteo per le strade cittadine e a partire dalle ore 21.00 in programma la festa di insediamento con stand degustativi in piazza Lancillotti, uno spettacolo musicale ed a chiusura fuochi pirotecnici.

“Finalmente si mette in moto la macchina amministrativa con un esecutivo rinnovato ed assessori che, nelle rispettive deleghe, hanno già conoscenza ed esperienza – dichiara il sindaco Sabatino Trinchese – Ringrazio ancora una volta tutta la squadra per l’impegno profuso e tengo a ribadire che questa è la vittoria non del singolo ma di un intero gruppo che lavorerà fianco a fianco. Non a caso tutti i consiglieri eletti rivestiranno dei ruoli così come collaboreranno anche i non eletti al progetto condiviso. È il gruppo la nostra forza. Mettiamoci in cammino”.

