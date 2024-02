Un Dibattito Illuminante sulla Giornata Nazionale della Lettura e Scrittura in Braille ad Avella. Video e Foto

Nella suggestiva cornice della sala Alvarez del Palazzo Ducale di Avella, la serata di oggi ha visto svolgersi un dibattito avvincente e istruttivo dedicato alla “Giornata Nazionale della Lettura e Scrittura in Braille”. L’evento, brillantemente organizzato dal professore Vincenzo Serpico, delegato al Forum della Disabilità, ha visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui il sindaco Vincenzo Biancardi.

Tra gli interventi più toccanti, spicca la testimonianza del Sacerdote Angelo Losco, il quale ha condiviso con il pubblico la sua esperienza e riconoscenza nei confronti di coloro che hanno reso possibile ai non vedenti l’accesso alla lettura attraverso il sistema Braille. Il dottor Nicola Toscano, anch’esso presente, ha contribuito con la sua testimonianza, enfatizzando l’importanza di questo sistema tattile per la comunità non vedente, dando anche dimstrazione pratica ai presenti.

Il sistema Braille, inventato dall’educatore francese Louis Braille nel 1824, rappresenta una pietra miliare nella storia dell’accessibilità per le persone con disabilità visiva. Composto da combinazioni di punti tattili disposti in celle, il Braille consente alle persone non vedenti di leggere e scrivere in modo autonomo. La sua diffusione ha aperto nuovi orizzonti educativi e professionali per chi vive con questa sfida, promuovendo l’indipendenza e l’uguaglianza.

Il dibattito ha rappresentato un’occasione preziosa per riflettere sull’importanza della lettura e della scrittura in Braille come strumento di inclusione e accessibilità per le persone con disabilità visiva. La presenza di un delegato del Forum della Disabilità di Avella. Franco Scarpa, ha ulteriormente arricchito la discussione, portando l’attenzione su questioni cruciali legate all’inclusione e alla partecipazione attiva nella società.

In conclusione, la serata si è rivelata non solo informativa ma anche ispiratrice, evidenziando come iniziative come queste siano fondamentali per promuovere la consapevolezza e la comprensione nei confronti delle sfide che affrontano le persone con disabilità visiva. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante evento e che continuano a contribuire a una società più inclusiva e accessibile per tutti.