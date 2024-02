Sinfonia di Emozioni al Museo Irpino: Suoni di Memoria per la Pace con il Liceo Musicale ‘P.E. Imbriani’ di Avellino

Il Museo Irpino è lieto di ospitare Suoni di memoria per la Pace, un concerto a cura dei maestri e gli alunni del liceo musicale ‘’P.E. Imbriani ‘’ di Avellino. Si esibiranno le classi di chitarra del prof. De Lorenzo e Ciancia, la classe di oboe come la professoressa Francesca Infante, la classe di fisarmonica del prof. Armando Rizzo, la classe di clarinetto del Prof. Pietro Mariconda, la classe di Musica da camera del prof. Vincenzo Ferrante, il corso di musica d’insieme fiati della prof.ssa Caterina D’Amore, il corso di musica d’insieme per archi del prof. Giuseppe Pascucci, la classe di esercitazioni corali della Prof.ssa Daniela Del Monaco, la classe di musica da camera del prof. Vincenzo Ferrante ed infine un ensamble di flauti. Nelle performance molti saranno gli omaggi a compositori importanti come il Maestro Ennio Morricone e Giacomo Puccini.