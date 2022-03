Ucraina, Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA: “3000 profughi ogni 24 ore in Italia. Fare presto, per non essere travolti da emergenza”

“Il Viminale ha dato il via libera a un rapido censimento di tutte quelle strutture sequestrate alla mafia nel corso degli anni. Proprio quegli alloggi saranno utilizzati per ampliare gli spazi per l’accoglienza dei profughi ucraini in Italia.

Abbiamo 3000 nuovi arrivi di cittadini ucraini in fuga dalla guerra ogni 24 ore, dobbiamo fare presto per organizzare al meglio la macchina dell’accoglienza e non essere travolti dall’emergenza. Il Ministero dell’Interno insieme alla Protezione civile sta facendo la sua parte. Serve il contributo di tutti”.