U.S. Avellino. Promozione biglietto unico per due partite, domani via alla prevendita

Partirà domani, giovedì 24 novembre 2022, alle ore 9.30 la prevendita in vista della quindicesima giornata del campionato di Serie C, Girone C, tra Avellino e Taranto prevista per domenica 27 novembre 2022 alle ore 14,30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino.

Come Acquistare i Biglietti

Il botteghino del Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura:

• da giovedì 24 novembre a sabato 26 novembre dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15 alle ore 19

• domenica 27 novembre (giorno gara) dalle ore 9:30 ad inizio gara.

E’ possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Taranto, con l’aggiunta del diritto di prevendita (€ 1,50 a biglietto), anche presso tutti i punti vendita del circuito nazionale TicketOne (questo il link per visualizzare tutti punti vendita del circuito TicketOne: https://sport.ticketone.it/points-of-sale ).

Attive le prevendite web su www.sport.ticketone.it (si raccomanda di stampare il biglietto ricevuto in formato pdf via email).

I costi dei biglietti IN PROMOZIONE (da giovedì 24 a sabato 26 novembre) saranno i seguenti:

Costo del biglietto

Curva Sud

Intero € 15,00

Ridotto € 12,00

Under 12 € 8,00

Tribuna Terminio

Intero € 23,00

Ridotto € 18,00

Under 12 € 15,00

Tribuna Montevergine Laterale

Intero € 38,00

Ridotto € 30,00

Under 12 € 23,00

I bambini nati dal 2017 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto/abbonamento, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

I ridotti sono riservati agli Over 65 (nati prima del 31/12/1957), agli Under 18 (nati dall’ 1/1/2004) e alle Donne.

Si raccomandano gli spettatori di recarsi al botteghino nei giorni precedenti alle gare al fine di evitare disagi dovuti ai tempi tecnici per l’erogazione dei servizi.

Il biglietto unico è acquistabile da tutti i tifosi biancoverdi senza la necessità di caricarlo sulla fidelity card “Finché Vivrò”.

Dichiarazioni di Giovanni D’Agostino

“È un momento delicato, il più difficile della nostra gestione. Abbiamo vissuto momenti indimenticabili senza poterli vivere insieme se non virtualmente. Ora che finalmente abbiamo potuto abbracciarci le cose non stanno andando per niente come tutti volevamo.

La delusione è di tutti, da chi con immensi sacrifici segue la squadra in casa ed in trasferta (anche a Picerno il pubblico è stato spettacolare al dí là del risultato) agli addetti ai lavori, fino ad arrivare a chi da quasi quattro anni investe cifre considerevoli per provare a fare qualcosa di importante, di lasciare in senso positivo una traccia nella storia del nostro glorioso club.

In questa brutta situazione ci siamo davvero tutti e solo tutti insieme possiamo e dobbiamo uscirne. In questa fase della stagione l’unica soluzione che abbiamo a disposizione è quella di cercare di supportare ed aiutare il più possibile chi scende in campo per i nostri colori. Senza fronzoli, senza remore.

Per questo abbiamo pensato ad un’iniziativa che possa agevolare chiunque voglia sostenere la squadra, dando la possibilità di acquistare un biglietto unico per Avellino-Taranto e Avellino-Juve Stabia. In questo modo, considerando anche che grazie alla mediazione avvenuta con la nostra società di ticketing non sarà necessario l’acquisto ed il conseguente caricamento sulla fidelity card, i nostri tifosi avranno la possibilità di risparmiare considerevolmente sul prezzo della singola gara. Allo stesso tempo abbiamo tutelato chi con tanta passione e fiducia ci ha sostenuto dal mese di giugno non essendo scesi come prezzo al di sotto del rateo abbonamento.

Ci vediamo allo stadio, “insieme restiamo in piedi, divisi cadiamo”.