U.S. Avellino. Gautieri: “Contro il Palermo dobbiamo essere una catena e difenderci da branco”.

di Lucio Ianniciello

Avellino falcidiato dalle assenze in vista del match di domenica 13 marzo, ore 14.30, contro il Palermo al Partenio Lombardi. Mister Gautieri dice: “Il nostro modo di fare deve essere lo stesso, indipendentemente dalle assenze. Dobbiamo fare la partita perfetta, ci vogliono atteggiamento e mentalità. Si tratta di assenze importanti per noi, bisogna sbagliare il meno possibile”.

Mancheranno Silvestri e Bove squalificati, Ciancio, Murano e Maniero per covid, Di Gaudio e Chiti per infortunio, in dubbio Kragl e De Francesco, un altro calciatore è risultato positivo nel ciclo di tampone odierno. Giocoforza la rosa va integrata con i Primavera, Gautieri si sofferma poi su alcuni singoli: “I Primavera si aggregheranno e potrebbero anche far parte della gara. Kragl non si è allenato, speriamo di recuperarlo. Mignanelli sta molto bene, si deve ottimizzare con gli elementi a disposizione. Tra l’altro si giocherà dopo tre giorni ma pensiamo una gara alla volta. Dobbiamo essere una catena, uno deve trainare l’altro e difenderci da branco, mettendo cattiveria”.

Un accenno alla gara di Pagani in vista del Palermo: “Ogni partita una storia a sé, bene contro la Paganese ma domenica non saranno presenti molti giocatori che invece erano a Pagani”.

Tre gare un una settimana, Mastalli una carta da giocare: “È un ragazzo esemplare, viene da un infortunio, qualcosa andrà cambiato. È un giocatore molto importante, affidabile, mi può dare più soluzioni, avremo bisogno di lui e di tutti. È un piacere allenarlo”.

Di Gaudio ancora fermo al palo ma presumibilmente prossimo al recupero: “Lo sto aspettando, mi potrà dare alternative al 3-5-2, accorcia la squadra, salta l’uomo, fa la differenza. Non so quando rientrerà”.

In attacco non ci sono alternative al trio Kanoute-Plescia-Micovschi: “Hanno caratteristiche diverse dagli attaccanti di cui non potremo disporre. Devono rendere al massimo, stiamo preparando delle situazioni con Kanoute e Micovschi. Sono giocatori di gamba, attaccano la profondità. Plescia non deve pensare al gol ma alla squadra”.

Due i centrali difensivi a disposizione, viste le squalifiche di Bove e Silvestri e l’indisponibilità di Chiti: “Scognamiglio è un professionista serio, di grande personalità. Dossena sta bene”.

Il Palermo: “È in salute, ha grande qualità, ottimo allenatore, è forte, tecnico, ha giocatori importanti, segna tanti gol, punta a qualcosa di importante. Noi non dobbiamo avere cali di tensione. Il Palermo ha messo in difficoltà tante squadre ma sappiamo come fare e come intervenire”.

