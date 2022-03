L’U.S. Avellino vicina al popolo ucraino.

L’U.S. Avellino 1912 partecipa all’iniziativa dell’associazione “Ucraini Irpini” donando beni di prima necessità destinati alla popolazione ucraina. Inoltre, in occasione della gara Avellino – Palermo, il club veicolerà il messaggio immettendo negli spot led, tutti i contatti dei referenti sul territorio, con lo scopo di donare farmaci, alimenti per bambini, beni di prima necessità, coperte ed indumenti invernali per le tante persone costrette a dormire all’aperto o in rifugi approssimati.

L’associazione “Ucraini Irpini” può essere contattata ai numeri +39 3897694443 e 39 3883236179 o all’email ucrainirpini@gmail.com.

Sarà anche possibile effettuare donazioni economiche facendo riferimento al seguente Iban:

IBAN UCRAINI IRPINI APS:

IT41H0503415100000000008575

Causale: aiuti umanitari per l’Ucraina

“In questo momento, più che lanciare inutili e demagogici messaggi, abbiamo deciso di utilizzare l’attenzione mediatica del calcio per renderci fattivamente utili – ha affermato Giovanni D’Agostino – quello che sta succedendo in Ucraina è qualcosa di aberrante. Noi irpini sappiamo cosa significhi non avere più, all’improvviso, un tetto sicuro sotto cui dormire. Per questo, in collaborazione con l’associazione “Ucraini Irpini”, oltre ad aver donato beni di prima necessità, forniamo numeri, email e iban per facilitare chiunque voglia compiere un gesto di solidarietà verso un popolo che, purtroppo, ha perso tutto.

La solidarietà e l’accoglienza devono essere le due uniche armi per combattere ciò che di più irragionevole esiste al mondo, la guerra”.

adsense – Responsive – Post Articolo