U.S. Avellino. Date e orari delle prime tre giornate di Serie B

Comunicate date e orari delle prime tre giornate del campionato cadetto 2025/26. Frosinone-Avellino, match d’esordio dei lupi, si giocherà Domenica 24 Agosto alle ore 21. La seconda giornata, a Modena contro i canarini, andrà in scena Domenica 31 Agosto alle ore 21. La terza, tra le mura amiche del Partenio Lombardi, dopo la pausa per le Nazionali, vedrà l’Avellino affrontare il Monza in anticipo, Venerdì 12 Settembre alle 20.30. La Serie B 2025/26 sarà inaugurata da Pescara-Cesena, Venerdì 22 Agosto alle ore 20.30.