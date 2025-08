Tir in fiamme sull’uscita Avellino Est: salvo l’autista, traffico in tilt

Momenti di paura nel primo pomeriggio sull’uscita Avellino Est dell’autostrada, dove un tir carico di pomodori ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la rampa in direzione proveniente dalla Puglia. L’incendio ha interessato principalmente la cabina di guida, completamente avvolta dalle fiamme nel giro di pochi minuti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autista del mezzo pesante si sarebbe accorto del fumo proveniente dal motore e avrebbe avuto la prontezza di fermare il tir e mettersi in salvo, abbandonando la cabina poco prima che l’incendio si propagasse.

Alcuni automobilisti di passaggio, notando la colonna di fumo e le fiamme, hanno immediatamente allertato la polizia stradale e i vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto. Le operazioni di spegnimento sono risultate complesse a causa del carico infiammabile e delle alte temperature che in queste ore stanno interessando l’Irpinia.

Non si registrano feriti, ma pesanti disagi alla circolazione: l’intera rampa di uscita è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Lunghe code si sono formate anche sull’asse principale, con rallentamenti segnalati in direzione Napoli.

Le autorità stanno ora indagando per chiarire le cause del rogo. Non si esclude l’ipotesi di un guasto meccanico o di un surriscaldamento del motore, ma ogni pista resta aperta.

Nel frattempo, si consiglia agli automobilisti di utilizzare uscite alternative, come Avellino Ovest o Benevento, e di seguire gli aggiornamenti della viabilità attraverso i canali ufficiali.