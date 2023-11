Stefano Campanile, l’anima generosa di Baiano: Il “Cassettaro” ufficiale del Comitato Festa di Santo Stefano

A Baiano, il cuore della generosità batte forte grazie al sig. Stefano Campanile, noto come il “Cassettaro” ufficiale del Comitato Festa di Santo Stefano. La sua dedizione e impegno costante nell’arco di tutto l’anno lo rendono una figura chiave per la raccolta fondi necessaria all’organizzazione della festa patronale che si tiene nel mese di agosto.

Dal 2017, Stefano si è assunto il ruolo di raccogliere contributi volontari, anche se modesti, per garantire il successo e la prosperità della festa. Il suo spirito altruista lo spinge a dedicare gran parte dei suoi fine settimana e giorni festivi a questa causa, dimostrando un amore incondizionato per la comunità e per la celebrazione della festa di Santo Stefano.

La figura del cassettaro non è solo colui che raccoglie fondi, ma è diventata un simbolo di coesione e partecipazione nella comunità locale. La dedizione di Stefano Campanile va oltre il suo ruolo ufficiale, poiché incarna lo spirito di solidarietà che rende unica la comunità di Baiano.

La sua costante presenza e il suo impegno sono fondamentali per mantenere vive le tradizioni e celebrare con gioia l’importante festività di Santo Stefano. La comunità è grata per la sua generosità e dedizione, che contribuiscono a creare un legame sempre più forte tra i cittadini di Baiano.