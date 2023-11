Calcio, Avellino-Giugliano. I convocati di mister Pazienza

In vista del match tra Avellino e Giugliano, previsto per la quattordicesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Michele Pazienza ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti;

Difensori: 2 Ricciardi, 13 Mulè, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 59 Nosegbe – Susko;

Centrocampisti: 4 Sannipoli, 6 Palmiero, 17 Maisto, 21 Armellino, 23 Dall’Oglio, 27 D’Angelo, 33 Pezzella, 99 Casarini;

Attaccanti: 8 Varela, 9 Patierno, 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori, 55 Tozaj.

REPORT

Indisponibili per i problemi fisici già noti i calciatori Simone Benedetti, Thiago Cionek, Luca Falbo, Raffaele Russo e Fabio Tito.

Felice D’Amico e Davide Mazzocco non sono inclusi nella lista dei 24 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n.40/L del 14/07/2023