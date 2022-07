Sperone, grande successo per il premio “Pio Stefanelli… è giornalismo”: i premiati della serata

Si è conclusa nel migliore dei modi la prima edizione del premio “Pio Stefanelli…è giornalismo”, memorial ideato dal Prof. Franco Vittoria in onore di Pio Stefanelli, giovane molto impegnato nel sociale con la passione del giornalismo, scomparso lo scorso anno al quale la comunità di Sperone e non solo era molto legato. Pio aveva un sogno, vivere e diffondere la sua gioia nell’intraprendere nuove avventure, il giornalismo era una delle sue più grandi passioni che ha portato a termine fino alla fine. Serata condotta magistralmente dalla giornalista-presentatrice Alessia Conte e del showman Pino Foglia con ospite musicale la brava Daniela Prevete. Una serata speciale che ha raggiunto il massimo dell’emozione quando a termine della manifestazione la mamma ha fatto leggere a Franco Vittoria la lettera scritta a suo figlio Pio.

La serata, che si è svolta in piazza Luigi Lauro a Sperone ha visto la partecipazione di un folto numero di spettatori ha visto la presenza delle autorità civili, sindaco in prima persona e molti amici dello scomparso Pio. Di seguito i premiati della serata.

Operai ex isochimica: A loro la menzione speciale affinché non si spenga mai la luce dei riflettori della giustizia e della speranza! Salgono sul palco due operai ex isochimica rappresentanti dei tanti operai: Elia D’Avanzo e Stefano Lippiello .

Felice Siniscalchi: Per il quotidiano impegno nel dare un’informazione completa che va dalla cronaca, all’attualità, allo sport e tanto altro ancora. Un’informazione che abbraccia il mandamento baianese, l’agro nolano ed il vallo di lauro.

Pierluigi Melillo: Con grande professionalità in questi anni ha saputo incarnare la passione dell’informazione etica e oggettiva. Con spirito di servizio in questi anni il suo volto è diventato un volto amico infondendo passione civile ed etica della responsabilità.

Norberto Vitale: Negli anni ha saputo con la misura e la parsimonia delle parole interpretare il ruolo di giornalista televisivo con grande modernità . La sua professionalità e la sua esperienza ne fanno un punto di riferimento del giornalismo irpino e campano.

Giornalino scolastico scuola Baiano/ Sperone al dirigente Vincenzo Serpico: Per aver trattato con estrema sensibilità i temi caldi dei giorni nostri, il bullismo, gravissima piaga sociale e la guerra in Ucraina, un vero crimine contro persone innocenti.

Giornalino scolastico scuola Mugnano del Cardinale Alessandro Manzoni alla dirigente Gina Conte: Il premio giornalismo in erba alla scuola di Mugnano del cardinale che con questa edizione hanno cercato di costruire un ponte fatto di parole e di bellezza.

Rino Genovese: Che in questi anni di giornalismo – comunità ha saputo raccontare paesi e tradizioni , bellezze e paesaggi . La narrazione di comunità e delle tradizioni ha avvicinato il grande pubblico ai mille Borghi della Campania . La Rai ha così “ toccato “ i tanti comuni con le proprie eccellenze e i propri tesori culturali. A Rino Genovese che con acutezza e intransigenza morale ha saputo raccontare la Campania nascosta .

Andrea Covotta: Giornalista sobrio ed equilibrato , conoscitore del mondo cattolico e acuto osservatore delle dinamiche culturali e politiche . La sua ultima fatica letteraria “ I costruttori di equilibri politici . Dalla repubblica dei partiti a quelli dei leader , è un saggio che racconta di politica e passioni civili , di partiti e classi dirigenti . Con Covotta il giornalismo incrocia le passioni civili e i grandi mutamenti della Storia .

Gianni Festa: Giornalista capace di raccontare ogni angolo del mezzogiorno più profondo , giornalista e meridionalista convinto assertore del riscatto del Sud attraverso un profondo rinnovamento delle classi dirigenti !

Generoso Picone: Per aver raccontato la politica con la lente dell’intellettuale indagando in profondità fenomeni e cambiamenti culturali.

Monsignor Franco Iannone: Menzione speciale “ seminatore di fede “ . Come il contadino che pianta il seme portando la parola di Dio agli altri. Il seminatore è colui che pianta e semina bellezza. A Monsignor Iannone seminatore di fede con la sua capacità di rendere la parola di Dio bellezza e semina va la menzione speciale.