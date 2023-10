SOS Lavoro-Cerco&Offro. Avella, Maria cerca lavoro come babysitter, badante e …

Mi chiamo Maria e desidero candidarmi per la posizione di babysitter, badante e assistenza alle pulizie domestiche. Sono entusiasta dell’idea di contribuire al benessere delle famiglie attraverso la cura attenta dei loro bambini, l’assistenza agli anziani e la gestione delle faccende domestiche. Ho un background ricco di esperienza in questo campo e ritengo di possedere le qualità necessarie per soddisfare le esigenze specifiche della vostra famiglia. La mia dedizione e attenzione verso i bambini e gli anziani si basano su un approccio amorevole, ma allo stesso tempo responsabile. La sicurezza e il benessere delle persone che assistono sono sempre la mia massima priorità.

Le mie competenze includono:

Esperienza come Babysitter: Ho lavorato con bambini di diverse età, garantendo sempre un ambiente sicuro e stimolante. Assistenza agli Anziani: Ho svolto mansioni di badante, fornendo assistenza personale, compagnia e supporto nelle attività quotidiane. Pulizie domestiche: Possiedo competenze solide nella gestione delle pulizie domestiche, compresa la cura degli spazi comuni e la gestione degli ambienti.

Sono una persona organizzata, paziente e affidabile, e ho una naturale propensione per creare relazioni positive con le persone che assistono. Sono flessibile riguardo agli orari di lavoro e disponibile per adattarmi alle esigenze della tua famiglia.

Sarei entusiasta di discutere ulteriormente le mie qualifiche e come potrei contribuire positivamente al vostro ambiente domestico. Grazie per l’attenzione e l’opportunità di presentare la mia candidatura.

Cordiali saluti, per contatti: 3896999625