Sicurezza estiva a Baiano, l’amministrazione comunale corre ai ripari: affidato il servizio di vigilanza fissa alla villa comunale

BAIANO (AV) – Con l’approvazione della determina n. 358 del 25 luglio 2025, l’Amministrazione Comunale di Baiano ha ufficialmente affidato il servizio di piantonamento fisso della villa comunale alla ditta Vigilanza Secur Bull Srl, con sede a Saviano (NA). Il servizio sarà attivo dall’1 agosto al 15 settembre 2025, ogni sera dalle ore 20:15 alle 00:15, per un importo complessivo di 4.489,60 euro.

L’intervento si è reso necessario in seguito a numerose segnalazioni da parte di cittadini e frequentatori della villa, che hanno lamentato episodi di disturbo della quiete pubblica, soprattutto nelle ore serali. Particolare attenzione è stata posta alla presenza di giovani in sella a velocipedi e bici elettriche, che hanno generato situazioni di disagio e pericolo per gli altri utenti del parco.

Il Comune ha quindi deciso di rafforzare il presidio di sicurezza già garantito dalla Polizia Municipale, prevedendo l’integrazione con personale di vigilanza privata per l’intero periodo estivo. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare la fruizione degli spazi pubblici, soprattutto durante eventi e manifestazioni organizzate, spesso concentrate nei mesi estivi.

Con questa misura, l’Amministrazione Comunale intende garantire maggiore sicurezza, decoro e tranquillità all’interno di uno dei principali spazi verdi del paese, luogo di aggregazione e svago per famiglie, bambini e anziani. Proprio ieri sera l’ultimo spiacevole episodio con l’aggressione di un ultra sessantenne.