Si accende il Natale anche a Quadrelle.

Le luminarie natalizie, sono una tradizione suggestiva e irrinunciabile nel corso delle feste.

Grazie ai fondi del Progetto POC Campania, l’amministrazione comunale di Quadrelle e’ riuscita ad istallare una serie di luminarie che hanno permesso di addobbare le strade e le piazze del paese, rendendo un po’ più magica l’atmosfera di questo periodo. ” Il Natale rappresenta un momento di gioia ma anche di ulteriori assunzioni di responsabilità per ciascuno di noi.

Solo con la collaborazione di tutti, possiamo migliorare il nostro comune”. E con queste messaggio che il Sindaco Prof. Simona Rozza si rivolge ai propri concittadini, auspicando che questo senso di affetto e di comunione, possa guidare tutti i cittadini

a quello spirito di condivisione e di partecipazione alla vita del paese, essenziale per la crescita sociale (a.s).