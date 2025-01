Scuole chiuse domani a Grottaminarda per le avverse condizioni meteo

Con ordinanza contingibile ed urgente per la tutela della pubblica e privata incolumità, il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha disposto la chiusura della scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, per la giornata di domani, lunedì 13 gennaio 2025, a causa di previste condizioni metereologiche critiche.

Il provvedimento in via precauzionale sulla scorta della nota dell’Ufficio Territoriale di Governo con cui si richiama l’attenzione sull’Avviso di allerta meteo diramato dalla Regione Campania e si conferma la necessità della massima attenzione in considerazione del protrarsi delle condizioni meteo avverse.