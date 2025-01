Maltempo in Irpinia: cinquanta interventi dei Vigili del Fuoco per la neve

Giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Avellino, impegnati fin dalle prime ore di oggi, 12 gennaio, in circa cinquanta interventi a causa della nevicata che ha colpito l’Irpinia. Le squadre del Comando Provinciale sono intervenute principalmente per rimuovere rami e alberi caduti sulla carreggiata, resi instabili e appesantiti dal peso della neve.

Numerosi interventi hanno riguardato anche il soccorso di automobilisti rimasti bloccati lungo le strade a causa delle difficili condizioni del fondo stradale innevato, con mezzi intraversati o impossibilitati a proseguire il viaggio.

Nonostante in serata si sia registrato un lieve miglioramento della situazione meteorologica, la sala operativa di via Zigarelli continua a ricevere e gestire un alto numero di chiamate di emergenza. L’impegno dei Vigili del Fuoco si conferma fondamentale per fronteggiare le criticità causate dal maltempo, garantendo la sicurezza della viabilità e il soccorso alle persone in difficoltà.

Si raccomanda alla cittadinanza di prestare la massima attenzione negli spostamenti e di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario, utilizzando pneumatici da neve o catene per affrontare le condizioni stradali.