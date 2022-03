Scafati: Domani 24 Marzo marcia della Pace per le strade cittadine.

di Marco Esposito

E’ stata prevista per domani, giovedì 24 marzo, una Marcia per la Pace promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i dirigenti di tutti gli istituti scolastici del territorio. Un corteo silenzioso che partirà alle ore 9:30 dalla principale piazza cittadina, Vittorio Veneto per poi attraversare le principali strade della città: via Cesare Battisti, via Martiri d’Ungheria, via Buccino, corso Nazionale, con rientro in piazza Vittorio Veneto. Le strade interessate dalla marcia saranno interdette al traffico veicolare per tutta la durata della manifestazione, come disposto dall’ordinanza n. 30 del 22 marzo – settore Polizia Municipale. Prevista la partecipazione di oltre 700 persone, tra studenti, personale docente, amministratori comunali e cittadini.

“E’ un momento – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – difficile per l’intera comunità internazionale ed è per questo che abbiamo ritenuto giusto dimostrare la nostra solidarietà al popolo ucraino con una manifestazione che veda coinvolta la società civile, a partire dalle scuole”.

“Sono davvero contenta – ha commentato l’Assessore alla Pubblica istruzione, Daniela Ugliano – che la nostra proposta sia stata così ampiamente condivisa e dai dirigenti scolastici. E’ importante mobilitarci e Scafati risponderà all’appello per dire forte e chiaro il suo no alla guerra”.

