QUADRELLE. Un commosso ricordo a due anni dalla scomparsa di Saverio Fiore

Due anni fa, il nostro caro Saverio Fiore ci ha lasciati, lasciando un vuoto profondo nei nostri cuori. Oggi, il Comitato Maio Saverio Fiore desidera ricordare questo speciale RAGAZZO, rendendo omaggio al suo onomastico con affetto e nostalgia.

In questo giorno dedicato a Saverio, il comitato desidera inviare gli auguri più affettuosi, certi che, ovunque egli sia, sentirà il calore del nostro affetto. Attraverso un bacio simbolico e l’immagine indelebile dei ricordi condivisi, vogliamo rassicurare Saverio che non lo abbiamo dimenticato, che la sua presenza è ancora viva nei nostri pensieri e nei nostri cuori.

Il messaggio che vogliamo trasmettere è di gratitudine per il tempo trascorso insieme. Saverio, sebbene tu sia andato via fisicamente, la tua influenza positiva continua a vivere in noi. La tua memoria è un faro che illumina il cammino delle nostre vite, guidandoci attraverso i momenti difficili e celebrando i momenti felici.

Vogliamo rassicurare Saverio che la sua famiglia non è sola, che il Comitato Maio Saverio Fiore è qui per sostenerli in ogni passo del percorso. La nostra comunità è unita nel ricordo di questo angelo speciale, e insieme continueremo a portare alta la nostra bandiera in suo onore.

Saverio, buon onomastico, angelo nostro. Che tu possa trovare pace e serenità nel regno celeste, sapendo che la tua eredità di amore e gentilezza continua a vivere in coloro che hai toccato con la tua presenza terrena.

(Guerriero Andrea Salvatore)