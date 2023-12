CAMPOSANO (NA). Comunicato Ufficiale: Sospensione delle Lezioni nel Plesso Virgilio

La comunità scolastica di Camposano si trova ad affrontare un’imprevista interruzione delle lezioni nel plesso Virgilio, come annunciato dal dirigente scolastico reggente Vincenzo Serpico. L’ordinanza, emanata dal Sindaco del Comune, ha l’obiettivo di consentire un intervento tempestivo per il ripristino a norma del sistema di riscaldamento nell’edificio.

L’annuncio ha avuto un impatto diretto sulle famiglie e sugli alunni iscritti nelle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado a Camposano. La sospensione delle lezioni è stata resa necessaria per garantire che le strutture scolastiche rispondano a tutti i requisiti di sicurezza e funzionamento, in particolare per quanto riguarda il sistema di riscaldamento.

Al momento, non è possibile stabilire con certezza una data per la ripresa delle attività didattiche nel plesso Virgilio. La decisione di rinviare la ripresa delle lezioni è stata presa al fine di evitare qualsiasi disagio causato da condizioni non idonee all’apprendimento e al benessere degli studenti.

Il dirigente scolastico reggente, Vincenzo Serpico, ha comunicato questa decisione con la massima trasparenza e attenzione verso le esigenze degli alunni e delle loro famiglie. Si sta lavorando attivamente per garantire che il ripristino del riscaldamento avvenga nel minor tempo possibile, al fine di riportare la normalità nelle attività didattiche.

La collaborazione tra la scuola, le famiglie e le autorità locali sarà essenziale per gestire questa situazione temporanea e garantire che gli studenti possano tornare a dedicarsi ai loro studi in un ambiente confortevole e sicuro.

Il dirigente scolastico e l’amministrazione comunale si impegnano a fornire aggiornamenti regolari sulla situazione e a comunicare la data di ripresa delle lezioni non appena sarà possibile. Nel frattempo, si invitano le famiglie e gli alunni a restare informati attraverso i canali ufficiali della scuola e del Comune di Camposano per eventuali sviluppi.