Provincia di Avellino: 17 milioni di euro per il potenziamento delle strutture sportive. Baiano: 699.434 €, Sperone 700.000 €

Un’importante svolta per la Provincia di Avellino, grazie a un impegno concreto da parte del Governo. Con l’accordo per la coesione firmato ieri tra la premier Giorgia Meloni e il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sono stati destinati 17 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi in 26 comuni irpini, rispondendo così alle richieste di queste comunità. Questo intervento rappresenta un significativo passo avanti per il miglioramento delle strutture sportive locali, fornendo risorse vitali per promuovere l’attività fisica e il benessere collettivo.

I comuni coinvolti

Tra i comuni interessati dagli investimenti, spiccano Avellino, con due finanziamenti distinti di 1.500.000 euro per l’area di Via San Pio da Pietrelcina e 700.000 euro per Borgo Ferrovia, e molti altri centri dell’Irpinia, tra cui Bagnoli Irpino, Baiano, Cervinara e Solofra, con assegnazioni che vanno da 700.000 a 121.000 euro, a seconda delle necessità e dei progetti previsti.

Ecco alcuni dei contributi principali:

Avellino (Via San Pio da Pietrelcina) : 1.500.000 €

: 1.500.000 € Avellino (Borgo Ferrovia) : 700.000 €

: 700.000 € Bagnoli Irpino : 700.000 €

: 700.000 € Baiano : 699.434 €

: 699.434 € Castelfranci : 700.000 €

: 700.000 € Cervinara : 680.000 €

: 680.000 € Montecalvo : 700.000 €

: 700.000 € Taurasi : 700.000 €

: 700.000 € Sperone 700.000 €

Un impegno più ampio per la Campania

Questo finanziamento per gli impianti sportivi rientra in un piano di investimento più ampio che il Governo ha destinato alla Campania, pari a 6,5 miliardi di euro, attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 e il Fondo di rotazione. Questi fondi mirano a sostenere progetti strategici per lo sviluppo del territorio, con particolare attenzione alle infrastrutture sportive, la riqualificazione urbana, gli interventi sanitari e la competitività delle imprese.

Una prima quota di 582,18 milioni di euro era già stata assegnata nel 2021 per progetti immediatamente cantierabili. Con i decreti-legge n.60/2024 e n.76/2024, il Governo ha successivamente stanziato ulteriori risorse per specifiche esigenze territoriali, tra cui il risanamento dell’area di Bagnoli-Coroglio e la risposta all’emergenza bradisismo nell’area dei Campi Flegrei.

Un futuro più attivo per la Provincia di Avellino

L’investimento negli impianti sportivi della Provincia di Avellino non solo migliorerà le strutture esistenti, ma permetterà di diffondere nelle comunità i valori positivi dello sport. Le discipline sportive offrono un’importante occasione di aggregazione e formazione per giovani e adulti, contribuendo al benessere fisico e psicologico delle persone.

Grazie a questi finanziamenti, i comuni irpini potranno realizzare interventi di riqualificazione che renderanno le strutture più moderne, sicure e accessibili. Il Governo Meloni, con questa misura, dimostra un’attenzione particolare verso il territorio campano, rispondendo con concretezza alle necessità delle comunità locali e contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini.